Marketing-Trends 2021: Flexibilität als zentrales Zukunftsthema 

Trend 1: Etablierung von agilem Marketing

Trend 2: Menschliche Komponente in der Strategie verankern

Trend 3: Stärkung des Vertrauens

Trend 4: Kundenbindung für Innovationen nutzen

Trend 5: Erfolg durch branchenübergreifende Kooperationen

Eine neue Trendanalyse von Deloitte zeigt: Unternehmen müssen schneller als je zuvor auf die sich verändernden Umstände reagieren, um auch zukünftig für Konsumenten attraktiv zu bleiben. Am besten kann das mit agilen Marketingmodellen gelingen. Die Stärkung der menschlichen Komponente sowie das Schaffen von Vertrauen sind für eine zukunftsstarke Marke heute ebenfalls unentbehrlich.Mit der Studie 'Global Marketing Trends' identifiziert das Beratungsunternehmen Deloitte jährlich die wichtigsten neuen Entwicklungen für erfolgreiche Markenpflege und Kundenkommunikation. Die Prognose für 2021: Flexibilität spielt in der aktuellen Krisensituation sowohl für Kunden als auch für Unternehmen eine wichtigere Rolle denn je.Die Corona-Krise hat Unternehmen weltweit dazu veranlasst, verstärkt flexible Strukturen zu etablieren, um schnell auf Kundenerwartungen reagieren zu können. Die Digitalisierung leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Besonders im Marketing ist diese Veränderung spürbar: Hier wird zukünftig verstärkt auf agile Modelle und digitale Tools gesetzt. Um auch während der Krise ein besseres Kundenerlebnis bieten zu können, haben zahlreiche Unternehmen ihren digitalen Auftritt auf Vordermann gebracht. "Vor allem soziale Netzwerke ermöglichen es den Unternehmen, direkt mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Viele setzen außerdem auf virtuelle Events und Workshops", erklärt Roland Lindner , Marketingexperte bei Deloitte Digital Österreich.Unternehmen weltweit streben nach mehr Effizienz. Entscheidend ist dabei vor allem die menschliche Komponente nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade in Krisenzeiten sollten sich Unternehmen von einer glaubwürdigen und empathischen Seite zeigen.Laut Deloitte Analyse ist es für Unternehmen aktuell besonders wichtig am Markt Vertrauen aufzubauen und zu stärken. Das gilt vor allem in der Verwertung von Kundendaten für Marketingzwecke. Ein transparenter, vertrauensvoller Umgang mit Daten ist hier das A und O.Durch die Corona-Pandemie haben viele Unternehmen die Art und Weise verändert, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Der Fokus liegt nun viel mehr auf dem digitalen Austausch. Das steigert die Partizipationsmöglichkeiten für Kunden: So können die Konsumenten etwa via Social Media direkt mit der Marke interagieren. "Kunden wollen eine Marke erleben und spüren. Diese Customer Experience kann über digitale Kanäle sehr einfach und unkompliziert gelingen", betont Roland Lindner. "Produkte, die durch einen Online-Austausch zusammen mit den Kunden entstanden sind, fördern die Beziehung zwischen Marke und Verbraucher enorm."Die aktuelle Situation fördert potenzielle Kooperationen und Allianzen mit neuen Partnern. Sowohl Unternehmen als auch Kunden profitieren dabei von der verstärkten Zusammenarbeit mit anderen Betrieben und dem damit verbundenen Austausch.