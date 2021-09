SEO-Liste 3/2021: Das sind die Top-100 deutschsprachigen SEO-Agenturen 

Wichtigster Faktor für die Aufnahme in die SEO-Liste ist die Arbeit des SEO in eigener Sache: Die Sichtbarkeit des Anbieters in Google zu einer Liste gängiger Suchbegriffe rund um das Thema Suchmaschinen-Optimierung. Weitere Wertungsfaktoren sind Gütesiegel, die Teilnahme als Referent, Aussteller oder Sponsor an Branchenveranstaltungen sowie die Mitarbeiter-Zahl. Die 100 Unternehmen mit dem höchsten Gesamtwert am Ende des Quartals sehen Sie in der aktuellen SEO-Top100-Liste Neu in diesem Quartal: Die SEO-Liste berücksichtigt jetzt als Ranking-Faktor die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, die das " BVDW Fachkräftezertifikat SEO " vorweisen können. Zertifizierte Personen dürfen das Siegel tragen, um sich als qualifizierte SEO-Mitarbeiter gegenüber Kunden und Auftraggebern zu präsentieren. Ihnen wird damit bescheinigt, durch den erfolgreichen Prüfungsabschluss das Ausbildungsniveau eines SEO-Junior-Manager nachgewiesen zu haben.