So funktioniert's: Sales Enablement in Vertrieb und Marketing

TED-Talkerin und Forbes-Autorin Irina Soriano zeigt in unserem Exklusiv-Webinar 'Sales Enablement in Vertrieb und Marketing erfolgreich einsetzen' , wie man Sales Enablement am besten einsetzt. Sie zeigt Grundbausteine des Enablements, und erklärt mit vielen Praxisbeispielen, wie Unternehmen den Einfluss von Enablement auf das Tagesgeschäft nutzen und ausbauen.Im Vortrag erfahren Sie, wo Sie am besten anfangen, welche Voraussetzungen und Budget man benötigt, um eine erfolgreiche Enablement-Abteilung zu etablieren, die einen strategischen Einfluss auf die Firmenentwicklung hat. Registrierte Nutzer erhalten den Zugang zu dieser Live-Insight-Veranstaltung kostenlos.