Social-Media-Nutzung: Markante Unterschiede zwischen den Generationen

Facebook für die Bommers, Instagram und TikTok für die GenZ

YouTube bei allen Generationen beliebt

Die Generation Z ist mehr und mehr auf der noch relativ neuen Plattform BeReal zu finden. Boomers gibt's dort praktisch keine.



Instagram Reels werden häufiger konsumiert als TikTok.



Zekki ist quer über alle Altersgruppen der beliebteste Schweizer Creator.



Bild-Content ist immer noch beliebter als Videos.



WhatsApp ist nicht nur mit Abstand beliebtester Instant Messenger, sondern führt auch die Rangliste der am meisten genutzten Apps zum Konsum von Stories (bei WhatsApp Status) an.



Jede/r vierte SchweizerIn hat einen Blog abonniert.



Die Beliebtheit von Podcasts nimmt weiter zu.



Eine zunehmende Zahl an SchweizerInnen wünscht sich ab und an eine digitale Auszeit.

Wie nutzt die Generation der Boomers die sozialen Medien im Vergleich zur GenZ? Die aktuelle Ausgabe der Social-Media-Studie der Zürcher Digital-Agentur xeit hat das Social-Media-Nutzungsverhalten von über 1.000 in der Schweiz wohnhaften Personen untersucht. Durch den Vergleich über mehrere Jahre lassen sich interessante Verschiebungen, aber auch erstaunliche Stabilitäten feststellen.Der offensichtlichste Unterschied zeigt sich zwischen den Ältesten und den Jüngsten bei der Plattform-Nutzung: Facebook , das Urgestein der Social Networks, ist bei den Boomers nach wie vor hoch im Kurs, während nur gerade ein Prozent der GenZ-ler bei der Befragung angaben, die höchste Social-Media-Nutzungszeit auf Facebook zu verbuchen. Dafür verbringt die GenZ gerne Zeit auf TikTok , während man Boomer dort fast vergebens sucht. Ähnlich gross sind die Differenzen bei Instagram: Fast 40 Prozent der Jungen verbringen auf dieser Plattform am meisten Zeit, bei den Boomers ist es - erwartungsgemäss ­- nicht mal jede/r Zehnte. Spannend: bei den Generationen dazwischen (X und Y) ist Instagram dieses Jahr der grosse Gewinner - nebst LinkedIn und YouTube Das Videoportal YouTube ist die Plattform, die die Generationen zu einen vermag: Quer über alle Altersgruppen hinweg geniesst die Google-Tochter einen hohen Stellenwert, auf keiner Plattform findet man so viele Schweizer UserInnen wie hier.Generationenübergreifend spielen Influencer - aller Kritik zum Trotz - eine zunehmend grössere Rolle. Selbst bei den Boomers folgt bereits ein Fünftel einem oder mehreren Influencern auf Social Media. Je jünger die Zielgruppe, desto bedeutender werden die Meinungsmachenden.Weitere wichtige Erkenntnisse im Überblick: