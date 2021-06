Getir: Nächster Lebensmittel-Lieferdienst startet in Berlin 

Der Express-Lebensmittel-Lieferdienst Getir expandiert und bietet seinen Service nun auch in Deutschland - zunächst in ausgewählten Stadtteilen Berlins - an. Weitere Viertel in der Hauptstadt sowie Rollouts in weiteren deutschen Städten sollen zudem in den kommenden Monaten folgen.Getir wurde 2015 nach eigenen Angaben als weltweit erster Express-Lebensmittel-Lieferservice in Istanbul gegründet und ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Nach dem Markteintritt in London im Januar sowie in Amsterdam im Mai dieses Jahres, setzt Getir nun mit dem Launch in Berlin seine Expansion in Europa fort.Mithilfe von speziell entworfenen E-Bikes und E-Scootern verspricht Getir aus einer Auswahl von mehr als 1.500 Artikeln des täglichen Bedarfs innerhalb von Minuten zu liefern. Die Geschäftszeit ist von Montags bis Samstags von 9 bis 23 Uhr. Darüber hinaus wird Getir sein Geschäftsmodell deutschlandweit ausbauen und setzt hierbei sowohl auf eigene Shops, als auch auf Franchise-Filialen.In der jüngsten Finanzierungsrunde erhielt Getir eine Bewertung von mehr als 7,5 Milliarden US-Dollar. Zum Ende des Jahres will das Unternehmen auch in mehreren Städten in den USA starten und dann Getir in sechs Ländern weltweit vertreten sein."Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und daher für uns ein wichtiger Markt, um unser Geschäftsmodell einzuführen und zu erweitern. Als Pioniere der Express-Lebensmittel-Lieferdienste sind wir überzeugt von einer anhaltenden Verlagerung hin zum Online-Lebensmitteleinkauf und E-Commerce. Wir sehen hier großes Potential mit unserer innovativen Technologie und unserem erstklassigen Service begeisterte Kunden zu gewinnen", sagt Nazim Salur , Gründer von Getir.