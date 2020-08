Wie sich der E-Commerce mit Lebensmitteln bis 2025 entwickelt

HANDLUNGSRELEVANZ

Der Online-Lebensmittelhandel wuchs 2019 über 17 Prozent, während der Onlineanteil am Gesamtmarkt verschwindend gering ist.

(chart: Quelle: BEVH, Bitkom, Börsenverein, BVDM, GfK, BVS, IFH, IVH, BTE, BJU; Grafik: HighText Verlag)

Die Zahlen des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (BEVH) zeigen, die ECommerce-Umsätze mit Lebensmitteln sind im Jahr 2019 von 1,36 Milliarden Euro (2018) auf 1,595 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von kräftigen 17,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist das Segment Lebensmittel erneut die wachstumsstärkste Warengruppe im Onlinehandel im vergangenen Jahr gewesen. Entsprechend gehört das ECommerce-Geschäft mit Lebensmitteln zu den Wachstumsmärkten. Wachstumsmärkte zeichnen sich durch ein deutliches Wachstum aus, wenn auch auf niedrigem Niveau gemessen am Gesamtmarkt.Den gesamten Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln in Deutschland bezifferte der Handelsverband Deutschland HDE auf 185 Milliarden Euro. Trotz starker Zuwächse bewegt sich also der Anteil des Onlineumsatzes in diesem Markt nach wie vor im Promillebereich. Damit bleibt der Online-Lebensmittelhandel deutlich hinter den Erwartungen zurück. Etablieren konnten sich im Internet bislang vor allem Lebensmittelspezialisten, die Delikatessen, Gourmet-Produkte, Spirituosen oder internationale Spezialitäten verkaufen. Ein flächendeckendes, überregionales Vollsortiment bieten online bisher nur wenige deutsche Händler im Web an.Damit spielt der Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland eine Sonderrolle. Bisher konnten Onlinehändler hier nicht wirklich den Fuß in die Tür bekommen. Nicht wenige Versuche, ein Geschäft aufzuziehen, s