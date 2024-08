Reichelt expandiert nach Spanien und Irland

IT-Händler

Mit der Erweiterung des bestehenden Webshops um die Länder Spanien und Irland will Reichelt Elektronik seinen Wachstumskurs fortseten uns seine Position auf dem europäischen Markt festigen, wie CEO Ulf Timmermann erklärt: "Spanien und Irland stellen für uns eine große Chance dar. Unser Ziel ist es, auch in diesen Märkten ein unverzichtbarer Partner für innovative Projekte zu werden und so die dortige Technologielandschaft mitzugestalten"Um für die Zukunft gerüstet zu sein und die spürbar wachsenden Online-Nachfrage in ganz Europa zu bedienen, hatte das Unternehmen den Bau eines neuen Versandzentrums mit einer Größe von 10.000 Quadratmeter auf zwei Ebenen angekündigt. Das Versandzentrum soll mit Automatisierungslösungen zur besseren Steuerung von Paketströmen sowie Anwendungen für schwere Hebearbeiten, und einer 1,5 km lange Förderstrecke ausgestattet werden. Mit der Fertigstellung will der Versender die tägliche Anzahl an Paketen von derzeit 10.000 auf 25.000 steigern.Das Unternehmen betreibt seinen Onlineshop nun in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch und Spanisch) und liefert in über 100 Länder. Der Distributor beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Ein stets wachsendes Portfolio von mehr als 150.000 Produkten bedient jährlich über 700.000 Kunden. 2023 erwirtschaftete Reichelt über 200 Millionen Euro.