DHL beliebtester Zustelldienst, Amazon schon auf Platz 2 

Amazons Bekanntheit wächst rasant

Diejenigen, die angeben, die jeweiligen Marken zu kennen, bescheinigen Amazon Logistics nach DHL die beste Qualität - noch vor UPS, Hermes, DPD und GLS. Lagen UPS und Amazon im Jahr 2019 noch gleich auf, hat sich Amazon Logistics heute einen deutlichen Vorsprung in der Qualitätswahrnehmung erarbeitet.



Während DHL in der Regel im Vergleich zu den anderen in einer anderen Liga spielt, kann Amazon Logistics bei der abgefragten Kundenzufriedenheit mit DHL mithalten. Keiner anderen Marke - außer eben DHL - wird annähernd eine so hohe Kundenzufriedenheit bescheinigt.



Werden alle Verbraucher befragt, welche Marke aus dem Bereich Logistik sie in Betracht ziehen, werden die bekanntesten Marken DHL und Hermes am häufigsten genannt. Dann aber schon: Amazon Logistics. Amazon hat bei diesem wichtigen Bewertungskriterium erst kürzlich mit DPD gleichgezogen.

Seit rund zwei Jahren versendet Amazon in Deutschland nicht alle, aber viele über amazon.de angebotene Produkte selbst. Diese sind gekennzeichnet mit "Versand durch Amazon", sie kommen dann zum Beispiel in einem Kleintransporter mit Amazon-Logo nach Hause oder werden in einer Amazon-Paketstation zur Abholung hinterlegt. Amazon konkurriert damit direkt mit anderen Zustelldiensten.Laut dem aktuellen YouGov Brandindex, für den 2.000 Verbraucher zu verschiedenen Branchen befragt werden, kann die DHL die Verbraucher in Sachen Qualität am meisten überzeugen. Überraschend auf dem zweiten Platz landete aber nicht etwas Hermes oder einer der anderen klassischen Paketdienste, sondern Amazon.War Amazon Logistics im Januar 2019 noch 40 Prozent der Deutschen ein Begriff, sind es heute, zwei Jahre später, schon 55 Prozent. Zwar kommt Amazon damit noch lange nicht an die Bekanntheit von GLS (74 Prozent) und schon gar nicht an die von Hermes und DHL (beide mehr als 92 Prozent) heran. Nur: Amazon Logistics ist der einzige Zustelldienst, der seine Bekanntheit konstant steigert. Und: Unter den Amazon-Prime-Kunden hat der Paketservice von Amazon schon eine Bekanntheit in der Größenordnung von GLS erreicht.Drei andere Bewertungskriterien, die im Markenmonitor BrandIndex abgefragt wurden, zeigen noch deutlicher, wie erfolgreich Amazon Logistics schon ist und möglicherweise in der Zukunft noch sein wird: