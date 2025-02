B2B-Anbieter Scireum tauscht Führung aus

Neues Führungsquartett

Die beiden bisherigen Geschäftsführer Michael und Andreas Haufler wechseln innerhalb der OneQrew GmbH , zu der Scireum seit Ende 2022 gehört, und werden strategische Berater auf Holding-Ebene der Unternehmensgruppe. Die operative Geschäftsleitung von Scireum übernehmen die vier bisherigen Abteilungsleiter Julia Adam (Vertrieb und Support), Daniel Held (Produkte SellSite und DataHive), Jan Arnet (Produkte Oxomi und Memoio und Fabian Landwehr (Marketing und Geschäftsentwicklung).

Sowohl das Produktportfolio als auch sämtliche Ansprechpartner bleiben unverändert. Seine Zugehörigkeit zu ERP-Anbieter OneQrew zeigt Scireum künftig stolz auf optischer und räumlicher Ebene: Das Corporate Design wird dem von OneQrew angepasst, und der Firmensitz verlagert sich nach Stuttgart - in das neue OneQrew-Headquarter Süd.



Zu den Hauptprodukten des Softwareanbieters Scireum zählen das B2B-Shop-System SellSite, das Produktdaten-Informationssystem DataHive sowie OXOMI, ein Netzwerk-Portal für B2B-Marketing- und -Produktinformationen und der B2B-Messenger MEMOIO. Die OneQrew GmbH arbeitet als Digitalpartner der Baubranche und bietet über ihr Plattformkonzept Lösungen für Büro, Werkstatt und Baustelle an, die per Automatisierungsfunktionen Routineaufgaben übernehmen. Die seit 2020 bestehende OneQrew-Unternehmensgruppe vereint Softwarelösungen rund um das Bau- und Ausbaugewerbe auf einer integrierten Plattform und beschäftigt über 650 Mitarbeitende.