IONIQ Skincare: Wenn ein Beschichtungsspezialist digital ein Hautpflegeprodukt launcht 

Bild: IONIQ Skincare IONIQ-ONE Lifestyle Body neon

Zunächst ging der neue IONIQ Skincare Onlineshop der Wagner-Tochter online. Es folgte die PIM- und Contact Center-Software von Novomind sowie eine Kampagne zum Markteintritt des kosmetischen Hautpflegesprühgerätes 'IONIQ ONE'. Das Gerät wird als "innovativer Beauty-Sprayer zum gleichmäßigen und wirkungsvollen Auftrag von Hautpflege und hautschützender Kosmetik auf Basis der Magnetic Skin Technology" vermarktet. OSP hat IONIQ Skincare seit Jahresbeginn 2021 auf dem Weg zum erfolgreichen Go-Live begleitet und Shop-, PIM- und Call Center-Software implementiert.Neben dem Shopsystem stand auch der Aufbau eines umfassenden Customer Service-Konzepts im Fokus des Projektes. Hier setzt IONIQ neben dem Live-Chat und FAQ im Onlineshop auch für die Mailverarbeitung und Telefonanfragen im Kundenservice. Dr. Valentin Langen , Geschäftsführer und Gründer von IONIQ Skincare, blickt nach dem Livegang zufrieden in die Zukunft: "Wir sind bereit, mit unserer Marke IONIQ Skincare neue Impulse in der Kosmetikbranche zu setzen. Als zentrale Plattform erfüllt unser Webshop samt der angebundenen Software dank der fundierten Handels-Expertise und konstanten IT-Projektunterstützung durch OSP alle Kriterien, um unsere Marke und die Produkte erfolgreich am Markt zu positionieren."Für den emotional konzipierten Produktlaunch, bei dem Influencer-Marketing einen großen Stellenwert einnahm, lag der Schwerpunkt für OSP insbesondere auf der Implementierung eines leistungsfähigen und flexiblen Shopsystems als Fundament des Produktvertriebs. Die Anforderungen an den Shop beinhalteten neben einem hohen Content-Anteil vor allem den Mobile-First-Ansatz, die flexible Anbindung an bestehende Systeme und die Integration beeindruckender Parallax-Effekte, durch die sich einzelne Elemente beim Scrollen im Webshop in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen und eine besondere Bildtiefe erzeugen.