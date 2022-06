Selbst in einer Welt ohne Cookies können Unternehmen ihre KundInnen personalisiert ansprechen und enorme Erkenntnisse gewinnen. Die Akzeptanz gegenüber personalisierten Webinhalten steigt mit zunehmender Transparenz. Vertrauen entsteht, wo Mitbestimmung über die Verwendung der eigenen Daten gelebt wird. Eine Customer Data Plattform hilft dabei, dieses Ziel zu erreichen. Im Webinar" Trick or Trust: Mit Transparenz und robustem Datenfundament zum nachhaltigen Erfolg im Digitalen Marketing " geben wir einen Einblick, wie Unternehmen den Spagat zwischen dem Schützen und Sammeln von Daten meistern können. Anhand von konkreten Use Cases wird aufgezeigt, wie Sie Vertrauen schaffen und gleichzeitig die Datenqualität stetig verbessern.