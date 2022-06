Wie wir uns informieren, wie wir miteinander kommunizieren, ärztlichen Rat einholen oder Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche in Anspruch nehmen - Digitalisierung verändert unseren Alltag. Doch die Menschlichkeit darf dabei nicht zu kurz kommen. Das Webinar Menschlichkeit auf allen Kanälen zeigt den Einsatz von Empathie und künstlicher Intelligenz an einem Beispiel-Projekt im Gesundheitswesen.