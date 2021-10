KI und Politk - Wie Software in Zukunft Politik bestimmt 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Unstrukturierte Daten können durch semantische Textanalysen in ihren Aussagen zerlegt und analysiert werden.

KI kann mehr als Bot-Armeen steuern

Aus der politischen Debatte sind elektronische Medien längst nicht mehr wegzudenken - und haben sich vielleicht sogar schon zu einem der wichtigsten und am Ende wahlentscheidenden Instrument gemausert. Dazu muss nicht unbedingt auf die Twitter-Orgien in den USA gesehen werden, es genügt auch ein Blick in die deutsche Politik, in der wichtige Weichenstellungen inzwischen ebenfalls gerne per Selfie statt per Pressemitteilung kommuniziert werden.Bislang ist Social Media der eindeutig bevorzugte Kanal für die politische Kommunikation. Herausragendes Merkmal ist der direkte, ungefilterte Zugang zur Bevölkerung, der sich hervorragend für emotional aufgeladene Botschaften eignet und sie mittels Targeting zielgenau streuen lässt. Vielfache Wiederholung und automatisierte Bot-Armeen lassen die Illusion von Mehrheiten oder Meinungseliten entstehen. Verbreitung und Wirkung der Botschaften können zudem genau gemessen und die Aussteuerung weiter optimiert werden.Diese Art der Kommunikation hat sich als überaus erfolgreich erwiesen, kann aber auch sehr schnell die Grenze zur Manipulation überschreiten, als die sie häufig zu Recht kritisiert wird.Aber Computer können natürlich mehr zur politischen Willensbildung beitragen, als nur Kommunikationstiraden zu transportieren. Mittels semantischer Analysen und künstlicher Intelligenz ist es inzwischen möglich, Computern ein Textverständnis anzutrainieren. Neben den ein