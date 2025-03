Walbusch startet neue Markenkampagne

okus auf Charakter, Komfort und Qualität

Was macht Mode besonders? Woran erkennen wir Lieblingsstücke, die uns lange begleiten? Der neue TV-Spot von Walbusch soll darauf eine Antwort geben: "Things we love." Der Spot soll positive Energie vermitteln, die sich passend zur Jahreszeit nach Aufbruch anfühlt. Bewusst moderne, ausdrucksstarke Model-Typen zeigen ausgewählte Styles der Frühjahrs-Kollektion, mit dem Ziel, neue Kunden für Walbusch zu begeistern.Dabei soll der Claim die Werte transportieren, die Walbusch auszeichnen ? Charakter, Komfort und Qualität. Die Kampagne soll die Traditionsmarke neu aufladen und den Markenkern von Walbusch modern und emotional auf den Punkt bringen: "Statt eines klassischen Voice-Overs führt die Bildsprache die Zuschauer durch die Welt der Walbusch-Mode: authentische Menschen, hochwertige Materialien und müheloser Stil. Der Spot vermittelt auf plakative Weise, was Walbusch besonders macht ? Kleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch hervorragend trägt und einfach zu kombinieren ist", erklärt Melanie Molz, Director Product & Brand bei Walbusch.Mit dieser Kampagne unterstreichen wir, worauf es uns bei Walbusch ankommt: zeitlose Styles mit besonderem Charakter, attraktive Mode mit hohem Tragekomfort und eine Qualität, die überzeugt" Die Frühjahr-/Sommerkampagne FS25 knüpft an die Herbst/Winter-Kampagne 2024 an und sorgt mit modernen Elementen für Wiedererkennung. Eine überarbeitete Bildsprache, ein frisches Casting und eine neue musikalische Untermalung verleihen der Marke eine zeitgemäße Anmutung. Die Keywords ?Character ? Easiness ? Quality? transportieren die Walbusch-USPs auf moderne Weise.Der 20-sekündige Spot wird ab heute auf reichweitenstarken Fernsehsendern und Streaming-Diensten in Deutschland und der Schweiz zu sehen sein. Ergänzt wird die Kampagne durch digitale Maßnahmen auf Social Media, Online-Plattformen sowie durch aufmerksamkeitsstarke Printanzeigen. Zudem wird der rundum-erneuerte Walbusch-Shop während der Kampagnenlaufzeit den Look der Kampagne aufgreifen.Regie für den Spot führte Tina Luther, Produktion: Alex Fischer/magic, Soundtrack: Vibe ? Music & Sound, Mediaagentur: Nayoki Mediaplus