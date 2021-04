Corona-Resilienz der Wirtschaft: KI und Digitalisierung sind die Top-Werkzeuge 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Für sieben von zehn Befragten sind Digitalisierung und IT die wichtigsten Tools für künftige Krisenbewältigungen.

(chart: Sopra Steria/FAZ-Institut)

Viele Branchen in Deutschland sind davon überzeugt, die Folgen der Corona-Pandemie gut zu bewältigen. Beispiel Industrie: Mehr als jedes zweite Unternehmen (57 Prozent) aus dem verarbeitenden Gewerbe geht davon aus, sogar gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 'Potenzialanalyse Resilienz' von Sopra Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut Der Optimismus geht vor allem auf die Investitionen der vergangenen Jahre in die Digitalisierung zurück: Dabei geht es nicht nur um Remote-Arbeitsplätze, sondern beispielsweise auch um Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use in der Industrie, um Maschinenkapazitäten schnell drosseln und erweitern zu können.