Die besten deutschen Städte für Gründer

Der Zahlungsdienstleister SumUp hat in einer Studie 100 Städte in Europa auf ihre aktuellen Bedingungen für Kleinunternehmen untersucht. Anlass für die Studie ist der zunehmende Wettbewerbsdruck, dem sich kleinere Unternehmen in ganz Europa heute ausgesetzt sehen.Mit einem Anteil von 99,95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland, bilden kleine und mittelständische Unternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig stehen sie zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Dazu gehört u.a. Wettbewerbsdruck, ein zunehmender Bedarf an Spezialisierung, Fachkräftemangel und nicht zuletzt die Digitalisierung. Die Ergebnisse der Studie machen Wechselbeziehungen sichtbar, unter welchen kleine Unternehmen besonders gute Bedingungen für ihr Geschäftsfeld finden und zeigen auf, wo sie sich derzeit mit besonders großen Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Ob teure Mieten, mangelnde Fördermöglichkeiten oder hohe Steuern, die Resultate können der Politik eine richtungsweisende Orientierung bieten.Insgesamt wurden 14 Faktoren in vier Kategorien analysiert. Dazu gehören die Häufigkeit und Dichte bereits etablierter Unternehmen (Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, Kosmetik, Taxi), die Verfügbarkeit von Gewerberäumen und die Höhe der Mietkosten sowie öffentliche Zuschüsse, Körperschaftssteuern und das Interesse der jeweiligen Stadtbevölkerung an Gründerthemen.Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der Resultate für 18 Städte der Bundesrepublik Deutschland der untersuchten Faktoren Kleingewerbe pro Einwohner, verfügbare Gewerbeflächen, Höhe des Mietpreises und Interesse der Bevölkerung an Gründerthemen. Um zu veranschaulichen, wie die Städte untereinander im Vergleich abschneiden, werden alle Faktoren mit Plätzen von 1 bis 18 dargestellt. # 1 (grün hinterlegt) bedeutet, dass diese Stadt in diesem Faktor von allen untersuchten Städten am besten abgeschnitten hat. # 18 (rot hinterlegt) bedeutet, dass diese Stadt im Deutschlandvergleich am schlechtesten abgeschnitten hat: