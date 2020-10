Deutsche haben ihr Bezahlverhalten nachhaltig verändert 

44 Prozent zahlen, wenn möglich, immer kontaktlos

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Bezahltrends im Handel 2020

(chart: Mastercard)

Schnelligkeit ist Konsumenten wichtiger als Hygiene

Mindestlimit für Kartenzahlung kommt bei Kunden nicht gut an

Jeder Vierte möchte Produkte im Geschäft per App selbst scannen

Dies hat eine repräsentative Umfrage der GfK im Auftrag von Mastercard ergeben, die nach 2019 nun zum zweiten Mal Einblicke in das Bezahlverhalten der Deutschen im stationären Handel gewährt. Während knapp zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) angaben, bei der Bezahlung in Geschäften weniger Bargeld zu verwenden als ein halbes Jahr zuvor, bestätigten mehr als ein Drittel der Deutschen (35 Prozent), dass sie bei ihrem veränderten Bezahlverhalten bleiben und auch weiterhin vermehrt bargeldlos zahlen werden. Dieser Wandel vollzieht sich über alle Altersgruppen hinweg: 41 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und 46 Prozent der über 70-Jährigen wollen auch in Zukunft verstärkt auf Bargeld verzichten.Kontaktlose Zahlungen sind der Treiber des Wandels. Denn nicht nur die Anzahl der Deutschen, die kontaktlos zahlen, steigt stark an. Laut der GfK-Umfrage sind dies inzwischen 58 Prozent, neun Prozentpunkte mehr als 2019. Es wird auch deutlich, dass Verbraucher die kontaktlos zahlen, dies sehr regelmäßig tun: Kontaktloses Bezahlen ist zur Gewohnheit geworden. Drei Viertel (75 Prozent) zahlen mindestens einmal in der Woche kontaktlos, fast jeder Fünfte (19 Prozent) mindestens einmal pro Tag. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 29 Prozent, die täglich kontaktlos zahlen. 76 Prozent zahlten in den vergangenen sechs Monaten öfter als zuvor kontaktlos und bereits fast jeder Zweite (44 Prozent) immer, wenn möglich. Beim kontaktlosen Bezahlen ist die Karte die erste Wahl, 88 Prozent zahlen damit am liebsten. Bereits 12 Prozent setzen beim kontaktlosen Zahlen bevorzugt das Smartphone oder die Smartwatch ein, bei den 18- bis 29-Jährigen ist es bereits mehr als jeder Fünfte (22 Prozent).Hatten die Verbraucher in der Befragung im vergangenen Jahr betont, dass sie gerne kontaktlos zahlen, weil es schnell und einfach funktioniert, kam in den vergangenen Monaten mit der Hygiene ein weiterer wichtiger Faktor für das kontaktlose Zahlen hinzu. Dies belegen die Ergebnisse aus der aktuellen GfK-Umfrage: Schnelligkeit bleibt mit 49 Prozent der wichtigste Grund, warum Deutsche kontaktlos zahlen. Jedoch gaben fast genauso viele Deutsche (47 Prozent) an, dass kontaktlose Zahlungen hygienischer sind als andere Bezahlmöglichkeiten und sie diese deswegen gerne nutzen. 37 Prozent sehen vor allem die Einfachheit als Vorteil.Dieser Wandel im Bezahlverhalten hat auch zur Folge, dass inzwischen fast alle Kunden digitale Bezahllösungen in Geschäften erwarten. Neun von zehn Deutschen sind der Meinung, dass die Akzeptanz von Kartenzahlung in Geschäften als Serviceleistung dazugehören sollte. Mehr als jeder Vierte (26 Prozent) hat schon mindestens einmal ein Geschäft verlassen oder nicht betreten, weil nur Barzahlung akzeptiert wurde. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 42 Prozent. Nicht besser ist es in den Augen der Kunden, wenn Kartenzahlung nur mit Mindestlimit akzeptiert wird: Hier sind es 27 Prozent der Deutschen, die einem Geschäft aus diesem Grund schon mindestens einmal den Rücken gekehrt haben.Auch im Jahr 2020 schätzen die Deutschen weiterhin die Vorteile, die der stationäre Handel bietet. 76 Prozent (1 Prozentpunkt weniger als 2019) kaufen dort ein, weil sie die Waren direkt mitnehmen können. 58 Prozent (minus 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) gehen in Geschäfte, weil sie die Dinge ausprobieren und anfassen wollen, die sie kaufen. Service und Beratung (39 Prozent, minus 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) sowie der persönliche Kontakt (35 Prozent, Ergebnis wie in 2019) sind den Befragten ebenfalls wichtig. Immerhin mehr als ein Drittel der Deutschen (34 Prozent, plus 4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019) ist zudem der Meinung, dass die Einkäufe im Laden schneller erledigt seien als online. Kontaktloses Zahlen ist ein Faktor, der den Bezahlprozess an der Kasse beschleunigen und Wartezeiten verringern kann. Das bestätigen vier von zehn Deutschen (39 Prozent), die kontaktloses Zahlen als effizientestes Mittel einschätzen, um eine Wartezeit am Checkout zu vermeiden. 29 Prozent befürworten Self-Checkout als Lösung und immerhin jeder Vierte (26 Prozent) möchte Produkte bereits im Geschäft per App selbst scannen und Kassen damit gänzlich vermeiden.