Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wenn Workation offiziell sein soll, dann ist es mit Aufwand in der Personalabteilung verbunden.

Wenn vor allem die Entscheidungsträger in digitalen Unternehmen über Mitarbeiterbildung, Employer Branding und neue Formen der Arbeitsorganisation nachdenken, dann fällt in letzter Zeit bei geplanten New-Work-Konzepten immer öfter der Begriff 'Workation'. Dieses Kunstwort setzt sich aus den Begriffen 'Work' für Arbeiten und 'Vacation' für Urlaub zusammen. Bei dieser Form von Arbeitsurlaub geht es also darum, beruflichen Aufgaben nachzugehen - und das an einem Ort, der sich zugleich als Urlaubsort eignet. Also quasi Homeoffice auf Caipirinha.Der Bedarf ist da: Lau