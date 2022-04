Arbeitnehmer wollen ortsunabhängige Benefits

Aktuelle Benefits eher klassisch - von Altersvorsorge bis Obstkorb

Demnach ist mehr als die Hälfte der ArbeitnehmerInnen (51 Prozent) der Meinung, dass ihr Arbeitgeber zu wenige Benefits für die Arbeit im Homeoffice anbietet. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie für die das HR-Startup Voiio gemeinsam mit dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu 1.500 Beschäftigte sowie 109 Arbeitgeber befragte. Diese Sichtweise ist für die Unternehmen vor allem deswegen heikel, weil Fachkräfte bei ihrer Jobauswahl genau darauf achten, ob ihr Arbeitgeber in spe ortsunabhängige Zusatzleistungen anbietet, die auch unabhängig des Unternehmensstandortes wirken. Fast zwei Drittel (63 Prozent) von ihnen geben das an. Gleichzeitig gehen die Arbeitgeber selbst fälschlicherweise davon aus, dass ihr gegenwärtiges Angebot an Homeoffice-Benefits absolut ausreicht. 88 Prozent von ihnen sind der Meinung, dass sie genügend derartige Zusatzleistungen im Portfolio haben.Vor allem Frauen sind der Meinung, dass ihr Arbeitgeber zu wenige Zusatzleistungen anbietet, die auch im Homeoffice zum Tragen kommen. 57 Prozent von ihnen vermissen diese in ihrem täglichen Arbeitsalltag. Etwas weniger wichtig ist das Thema indes Nichtakademikern, bei denen eben auch der Anteil der Heimarbeit geringer ist. Trotzdem achten auch aus diesem Segment immerhin noch 42 Prozent der Befragten bei ihrer Jobsuche darauf, dass ein ausschreibender Arbeitgeber ortsunabhängige Zusatzleistungen anbietet.Derweil zeichnen die Studienergebnisse ein anderes Bild der gegenwärtigen Situation in deutschen Unternehmen. Denn aktuell ist das Benefit-Angebot der Arbeitgeber noch stark von konventionellen Zusatzleistungen geprägt. 50,6 Prozent der befragten Beschäftigten geben an, diese zu erhalten. Auf dem zweiten Platz folgen Impfangebote an die MitarbeiterInnen (38,5 Prozent), vor der betrieblichen Kantine (33,7 Prozent) Rabatte für Mitarbeitende (27,4 Prozent), Jobtickets (27,2 Prozent) sowie kostenloses Obst (26,7 Prozent).