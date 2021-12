Alibaba stellt sich neu auf

07.12.2021 Der chinesische Internetriese Alibaba will "agiler" werden und setzt dazu auf eine "diversifizierte Unternehmensführung". Inlands- und Auslandsgeschäft werden dafür getrennt und künftig in zwei Abteilungen geführt.

Die Alibaba Group will Synergien zwischen ihren Plattformen für den B2C- und Großhandel effizienter nutzen und zwar sowohl im Inlands- als auch im Auslandsgeschäft. Die beiden Bereiche werden dazu organisatorisch getrennt und künftig in den Abteilungen 'International Digital Commerce' und 'China Digital Commerce' geführt.Die neu geschaffene Auslandsabteilung wird von Jiang Fan geführt, der bisher den chinesischen Marktplätzen Taoboa und Tmall vorstand und diese unter dem Ansatz 'Mobile First' weiterentwickelte. Zum International Digital Commerce gehören Aliexpress und Lazada Die Inlandsabteilung untersteht Trudy Dai , einem der Gründungsmitglieder von Alibaba. Diese stand zuletzt Alibabas Marktplatz Taocaicai vor.