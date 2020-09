Deutschland bei 5G-Geschwindigkeit weit abgeschlagen

01.09.2020 Bereits heute ist die Geschwindigkeit in 5G-Netzen gegenüber 4G mehr als dreimal schneller - die technischen Möglichkeiten sind damit aber bei weitem noch nicht ausgereizt, wie ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt.

5G hat die mobile Downloadgeschwindigkeit in Deutschland laut einer Erhebung von Opensignal mehr als verdreifacht. Während 4G-NutzerInnen hierzulande mit 30,6 Mbps auskommen müssen, sind es bei 5G bereits 102 Mbps. Und damit ist das Ende der Funkmaststange noch lange nicht erreicht, wie der Blick auf die Statistik zeigt: Besonders schnell ist das 5G-Netz aktuell in Saudi-Arabien und Südkorea. Aber auch dort wird das Potential des neuen Mobilfunkstandards noch nicht voll ausgereizt - technisch möglich sind bis zu 10.000 Mbps.Schnell ist auch die Geschwindigkeit, mit der sich die neue Technologie derzeit verbreitet. Dem Ericsson Mobility Report zufolge soll die Zahl der 5G-Mobilfunkanschlüsse explosionsartig von 184 Millionen im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden im Jahr 2025 anwachsen - davon 421 Millionen in Europa.