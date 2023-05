Profi-Tipp: Ihre Pressemitteilung kostenlos auf iBusiness.de veröffentlichen

Der Link findet sich am Seitenfuß

Außerdem werden die eingestellten Pressemitteilungen einfacher über Suchmaschinen gefunden. Als Ergänzung zur eigenen SEO-Strategie verbinden Sie so die Keywords, für die Ihr Unternehmen stehen will, mit Ihrem Unternehmensnamen - und nutzen dazu die hohe Sichtbarkeit der iBusiness-Domain: Ihr Beitrag wird also weit oben in der Google-Ergebnisseite angezeigt.Darüber hinaus erscheinen alle auf iBusiness.de eingestellten Pressemitteilungen automatisch auch auf dem Presseportal Press1.de und können von dort auch an mehrere tausend Fachjournalisten, Redaktionen und Influencer per E-Mail verschickt werden.Sie könnenals eine von vielen Profi-Funktionen, die Ihnen eine iBusiness-PremiumPlus-Mitgliedschaft zur Verfügung stellt.

Ihre iBusiness-PremiumPlus-Mitgliedschaft erlaubt Ihnen Gastbeiträge, Whitepaper und Pressemitteilungen auf iBusiness.de einstellen. Außerdem verschafft sie Ihnen zusätzlich eine bevorzugte Platzierung Ihrer Jobangebote im iBusiness-Stellenmarkt (die der iBusiness-Crawler auch noch automatisch auf Ihrer Website crawlt und automatisch einstellt). Und Sie können den iBusiness Ausschreibungsradar in Anspruch nehmen.



Als PremiumPlus-Mitglied von iBusiness erhält Ihr Unternehmen zusätzlich ein hervorgehobenes Unternehmensprofil im iBusiness Dienstleisterverzeichnis