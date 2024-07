Jedes Land hat andere Banden: Virtuelle Werbung analysiert

Marketing bei der EM 2024

Virtuelle Werbung bezeichnet eine Technik, bei der während TV-Übertragungen oder Livestreams die Werbung auf den Banden im Stadion durch andere Werbebotschaften ersetzt werden. Diese Werbeinhalte richten sich speziell an das TV-Publikum in bestimmten Ländern.In einer repräsentativen Studie mit 600 ProbandInnnen ab 16 Jahren hat das Hamburger Marktforschungsinstitut MediaAnalyzer untersucht, inwieweit Sponsoren tatsächlich im Gedächtnis bleiben und wie hoch die Akzeptanz virtueller Werbung bei den KonsumentInnen ist.Der Einsatz von virtueller Werbung während der Europameisterschaft wurde eher positiv bewertet. So halten 24 Prozent der ProbandInnen virtuelle Werbung für innovativ und eine gute Idee. Fast genauso viele bewerten die neue Werbeform als nachvollziehbar und sinnvoll (22 Prozent). 14 Prozent äußerten sich neutral.Lediglich 6 Prozent der ProbandInnnen sehen virtuelle Werbung als übertrieben und überflüssig an.Die Ergebnisse zeigen, dass in der virtuellen Werbung großes Potenzial für Werbetreibende liegt, da insbesondere hier die Werbung speziell auf die Zielgruppe angepasst werden kann. Im aktuellen Beispiel wurde die Werbung für die jeweiligen europäischen Länder angezeigt. Aber es ist durchaus denkbar, das Angebot zukünftig an einzelne Haushalte anzupassen.