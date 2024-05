Schwarz-Gruppe schrumpft beim Onlineumsatz

Kaufland, Lidl, Schwarz Digits

KI und Digitale Infrastruktur als Dienstleistung

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe blicken nach eigener Auffassung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Über alle Geschäftsbereiche hinweg erwirtschafteten sie einen Umsatz von 167,2 Milliarden Euro (Plus: 8,5 Prozent). Das Wachstum ist jedoch überwiegend der Inflation geschuldet, die Zahl der Mitarbeitenden blieb mit 575.000 stabil.Der Großteil des Umsatzes stammt aus dem Filialgeschäft. Dieses wuchs bei Lidl um 9,5 Prozent auf 125,5 Milliarden Euro. Kaufland steigerte den Umsatz um 7,8 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro. Runter ging es hingegen im Internet: Der gesamte Online-Umsatz betrug 1,7 Milliarden Euro (minus 9,4 Prozent) und lag damit auf Höhe des Geschäftsjahres 2021. "Dieser Rückgang entspricht den Marktentwicklungen für Online-Shops in Deutschland nach einer sehr umsatzstarken und von der Pandemie geprägten Phase", schreibt der Handelskonzern.Der Kaufland-Marktplatz hätte sich dem negativen Markttrend im Online-Handel entzogen. Demnach erreichte der Kaufland-Marktplatz in Deutschland ein Wachstum beim GMV um schlanke drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2023 waren 11.000 Handelstreibende an die Plattform angebunden.Mit der im Geschäftsjahr 2023 neu gegründeten Sparte Schwarz Digits soll der strategischen Bedeutung von digitaler Infrastruktur, Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz (KI) Rechnung tragen. Die IT- und Digitalsparte bietet ihre Produkte und Services auch externen Kunden an. Der Umsatz belief sich auf 1,9 Milliarden Euro. Um technische Innovationen auszubauen, hatte sich die Schwarz Gruppe an dem deutschen KI-Entwicklungshaus Aleph Alpha beteiligt.