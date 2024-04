Jetzt auch Österreich und Polen: Kaufland erweitert europäisch

Marktplatz

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Von Lokal zu Global mit Kaufland Global Marketplace

Nach Start in Tschechien und der Slowakei im Jahr 2023 sollen in Polen und Österreich weitere Kaufland-Marktplätze im Spätsommer 2024 live gehen. "Wir bieten Händlern die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen und 81 Millionen Kunden zu erreichen" schwärmt sagt Gerald Schönbucher , Vorstand von Kaufland E-Commerce . Er hat ehrgeizige Ziele: "In Deutschland, Tschechien und der Slowakei gehören wir jeweils zu den größten Marktplätzen im Land. Das wollen wir jetzt auch in Polen und Österreich erreichen".Markenbekanntheit und Sortimentsgröße sind Wachstumstreiber in den mittel und osteuropäischen Märkten: In Polen zählt Kaufland mit 245 Filialen zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern. Dazu verzeichnete der polnische Onlinehandel zuletzt Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent. Dieses Potenzial gepaart mit der Bekanntheit und dem hohen Vertrauen in die Marke Kaufland will der Marktplatz jetzt nutzen. Mit Österreich expandiert der Kaufland Marktplatz jetzt zudem erstmals in ein Land, in dem das Handelsunternehmen bisher noch nicht stationär vertreten ist. Trotzdem besitzt Kaufland im Land eine Markenbekanntheit von über 40 Prozent. "Dazu kommt, dass es im Land noch kaum lokale Marktplatzanbieter mit einem ähnlich breit aufgestellten Sortiment gibt", übergeht der Handelskonzern Anbieter wie Shoepping.at nonchalant.Ab sofort können sich Händler für die neuen Marktplätze registrieren. In den ersten drei Monaten nach Start der Marktplätze zahlen die Händler keine Provision. Dazu entfällt für drei Monate die Grundgebühr für die Nutzung von Kaufland Global Marketplace . Außerdem schenkt Kaufland Onlineshops insgesamt 1.200 Euro auf Sponsored Product Ads, um ihre Angebote prominenter zu präsentieren.In der Slowakei hat sich die Anzahl an Produkten seit dem Start vor einem Jahr verzehnfacht. Über 6.5 Millionen Produkte bieten 4.200 angemeldete Händler inzwischen an. In Tschechien finden sich über 5,9 Millionen Artikel von rund 4.700 angemeldeten Händlern auf Kaufland.cz . Rund ein Viertel der Händler kommt dabei aus dem eigenen Land. Pro Monat verzeichnet der Marktplatz fünf Millionen Besucher. In Deutschland besuchen pro Monat bis zu 32 Millionen Besucher Kaufland.de. Dort finden sich mehr als 45 Millionen Produkten in über 6.400 Kategorien.Angebote, Bestellungen und Produktdaten werden bei Kaufland Global Marketplace über ein zentrales Seller-Portal gesteuert, das manuell oder automatisiert bedient werden kann. Bereits über 110 Softwarepartner bieten automatisierte Schnittstellenlösungen für die Abwicklung der Aktivitäten auf den Kaufland Marktplätzen an. Zusätzlich stellt Kaufland viele Services zur Verfügung, wie z.B. die kostenfreie Übersetzung von Produktdaten und Kundentickets. Neben dem technischen Ausbau der Plattformen übernimmt Kaufland Global Marketplace zudem zahlreiche Leistungen wie zum Beispiel die Zahlungsabwicklung in der jeweiligen Landeswährung oder das Multi-Channel-Marketing in den unterschiedlichen Ländern.Seit Mitte Februar 2024 steht zusätzlich der Service Fulfillment by Kaufland (FBK) zur Verfügung. Dabei übernimmt Kaufland das Kommissionieren, Verpacken und Versenden der Bestellungen direkt an den Kunden und bietet auch den entsprechenden Aftersales Service für diese Produkte an.