"Bis zu 400 Prozent Preiserhöhung"

Bild: JTL Software Finanzchef Dario Tato ist seit dem 18. Juli als Geschäftsführer bestellt und muss sich jetzt mit einem Händleraufstand herumschlagen

Schaut man in das Kundenforum von JTL-Software oder in das unabhängige Sellerforum , dann liest man entgeisterte oder wütende Kunden, die von drastischen Preiserhöhungen sprechen."Rechnerisch soll ich das 3-fache gegenüber vorher zahlen, und das mit gleichen Funktionen", klagt ein Anwender. Und ein anderer schreibt: "Wir nutzen dem JTL Shop und zahlen rund 25? im Monat das wir mehr als 500 Artikel einstellen können. Jetzt sollen wir nochmal zwangsweise rund 1200? im Jahr zahlen, das das WaWi auch mit mehr als 500 Artikeln funktioniert. Das sind jetzt 400% im Monat mehr als bisher."Hintergrund: JTL hat sein Angebot mit JTL-Editionen neu geordnet. Eine kostenlose 'JTL-Start' sowie eine Advanced, Pro und Enterprise-Lösung ab 99 Euro im Monat, die unter anderem unterschiedliche Supportlevel, Marktplatzanbindungen, Shopgrößen sowie CRM-Greyhound-Gutscheine enthalten. Zusätzlich werden sogenannte "Auftragspakete" zwischen 19 und 629 Euro im Monat fällig, die zwischen 100 und 10.000 Transaktionen freischalten.Zusätzliche Lager- und Versandfunktionen kann man mit weiteren Paketen ("WMS-Editionen) buchen. Diese liegen ebenfalls zwischen 99 und 199 Euro im Monat, zusätzlich gibt es eine Gratis- und eine Enterprise-Version.Laut der Anwender wurde die Änderung der Pakete per E-Mail für den 1. September angekündigt - mit dem Hinweis, dass die Umstellung auf die (zum Teil erheblich teureren) Editionen samt Rechnungstellung automatisch erfolgen würde. Einzelnen Nutzenden wurde mitgeteilt, sie hätten die Pakete bereits bestellt.JTL-Software ist unter den Top-1000-Onlineshops das zehntgrößte Shopsystem nach Installationen.Seit 18. Juli ist mit Dario Tato bei JTL-Software ein neuer Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) bestellt, der für den JTL-Investor HG als Principal gearbeitet hat. Ende April hatte bereits Sebastian Evers den ehemaligen Geschäftsführer Ralph Schwenker abgelöst Mit der Jupiter Bidco GmbH mit Sitz in München als herrschendem Unternehmen ist bereits am 01.02.2024 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.Auf unsere Frageliste hat JTL-Software aktuell noch nicht geantwortet.