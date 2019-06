So klicken Smartphone-Nutzer auf In-App-Anzeigen

Die durchschnittlichen Click-Through Rates (CTR) von Videoanzeigen sind 7,5-mal höher als bei Display-Anzeigen.



Rewarded Video Ads kosten trotz ähnlicher Konversionsraten bei allen wichtigen Leistungsindikatoren bis zu 86 Prozent weniger als Videoanzeigen insgesamt.



Die Ad ECPM von Interstitial Display Ad sind 4,6-mal höher als die von Bannerwerbung, wobei Interstitials eine durchschnittlich 18-mal höhere CTR als Banner verzeichneten.



Trotz großer Unterschiede im eCPM-Durchschnitt weisen Interstitial, Native und Banner Display Ads sehr ähnliche Costs per Action auf (Installation, Registrierung und Kauf).



Die Kosten und Konversionsraten bei iOS-Geräten liegen bei allen Anzeigenformaten über denen bei Android-Geräten.

Längere Nutzungszeiten, präzises Targeting, große Reichweiten: In-App-Werbung boomt und hat Advertising in Mobile-Web-Angeboten längst überrundet. Werbung in Apps macht inzwischen den Großteil der Ausgaben der größten Werbemärkte weltweit aus. Dabei tickt der In-App-Advertising-Markt durchaus anders als das Display-Adverting-Geschäft. Die Werbeplattform Smaato hat in Zusammenarbeit mit der Marketing- und Retargeting-Plattform Liftoff eine umfassende Untersuchungen zur Preisgestaltung und Performance von In-App-Werbung veröffentlicht.Die wichtigsten Ergebnisse:Für den " In-App Engagement and Conversion Report 2019 " wurden die Aktivitäten von über drei Billionen Ad Requests auf der Smaato-Plattform im ersten Quartal 2019 sowie über 80 Milliarden Ad Impressions bei über 33 Millionen Installationen und 14 Millionen Erstereignisse auf der Liftoff-Plattform analysiert.