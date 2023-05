Profi-Tipp: Ihre Stellenanzeigen kostenlos auf ONEtoONE.de veröffentlichen (lassen)

Tragen Sie einfach in Ihrem Dienstleisterprofil die URL ein, auf der Ihre Stellenangebote auf Ihrer Webseite gefunden werden können und unserer Crawler besucht diesen Link automatisch täglich, stellt neue Jobanzeigen ein und löscht ausgelaufene aus unserem System. Unsere Redaktion prüft darüber hinaus manuell, ob auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. So vermeiden wir Datenschrott auf dem iBusiness-Jobmarkt . Selbstverständlich können Sie auch selber einzelne Jobs einstellen.Darüber hinaus erscheinen alle auf iBusiness.de eingestellte Stellenanzeigen automatisch in unserem täglichen Newsletter sowie auf der iBusiness-Startseite und erreichen so Woche für Woche viele tausend Menschen.Sie könnenals eine von vielen Profi-Funktionen, die Ihnen eine iBusiness-PremiumPlus-Mitgliedschaft zur Verfügung stellt.

Ihre iBusiness-PremiumPlus-Mitgliedschaft erlaubt Ihnen darüber hinaus Gastbeiträge, Whitepaper und Pressemitteilungen auf iBusiness.de einstellen. Außerdem verschafft sie Ihnen zusätzlich eine bevorzugte Platzierung Ihrer Jobangebote im iBusiness-Stellenmarkt. Und Sie können den iBusiness Ausschreibungsradar in Anspruch nehmen



Als PremiumPlus-Mitglied von iBusiness erhält Ihr Unternehmen zusätzlich ein hervorgehobenes Unternehmensprofil im iBusiness Dienstleisterverzeichnis