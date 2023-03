"Gönn`s Dir": Deutsche shoppen für private Glücksmomente

Das Konsumklima in Deutschland erholt sich nach rund einem Jahr anhaltend hoher Inflation nur schleppend. Mehr als die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) möchte in diesem Jahr weiterhin ausschließlich nach Bedarf kaufen, auch wenn dieser Wert in den letzten Monaten leicht zurückgegangen ist (Oktober 2022: 62 Prozent).Dennoch gibt es viele Produkte, bei denen die Deutschen wieder in Kauflaune kommen. Demnach gibt rund ein Fünftel (19 Prozent) der Deutschen in 2023 gerne Geld aus, um anderen eine Freude zu bereiten. Auch das eigene Wohl ist für viele eine wichtige Kaufmotivation: 14 Prozent der deutschen VerbraucherInnen konsumieren gerne, um sich selbst etwas zu gönnen, zum Beispiel in Form von Luxus- und Wellnessprodukten. Dies ist das Ergebnis des repräsentativen Frühjahrs-Shopping-Report 2023 ", für den Ebay Ads rund 2.500 KonsumentInnen in Deutschland befragt und das Shopping-Verhalten anhand der Suchen und Verkäufe bei Ebay.de ausgewertet hat1.Die Shopping-Laune in Deutschland ist weiterhin gedämpft: Ein Drittel (33 Prozent) der KonsumentInnen möchte 2023 laut Befragung sogar noch mehr sparen als im Vorjahr. Zahlreiche VerbraucherInnen halten daher Ausschau nach Rabatten (23 Prozent) und Online-Werbung (6 Prozent). Ein genauerer Blick auf das Shopping-Verhalten der Deutschen zeigt jedoch: In vielen Produktgruppen von Reisen über Heimwerkerbedarf bis hin zu Luxus-Fashion zieht die Nachfrage wieder deutlich an.Dabei sind kleine private Glücksmomente ein wichtiger Antrieb für die Shopping-Laune. So möchten 14 Prozent der VerbraucherInnen in diesem Jahr gerne in ihren Geldbeutel greifen, um sich selbst etwas zu gönnen. Bei Ebay.de zeigt sich dies besonders am Nachfrageanstieg für Wellness- und Luxus-Produkte wie Jacuzzi-Whirlpools (rund +100 Prozent), Handtaschen (+120 Prozent) und Ohrringen (+360 Prozent). Doch auch kulinarische Erlebnisse kommen bei der Genuss-orientierten Zielgruppe nicht zu kurz: Champagner (rund +560 Prozent), Siebträgermaschine (rund +60 Prozent) und Tajines (rund +240 Prozent) sind zuletzt stark gefragt.





Die Beweggründe:

: Wer Freunde, Familie und Co. beschenkt, schenkt auch ein Glücksgefühl. Da verwundert es nicht, dass rund ein Fünftel (19 Prozent) der Deutschen 2023 auch gerne Geld ausgibt, um anderen eine Freude zu machen.1 Im Vergleich zum vergangenen Herbst steigt die Nachfrage nach klassischen Geschenk-Produkten bei Ebay.de zurzeit deutlich. Gemeinsame Aktivitäten wie Kurzreisen (rund +60 Prozent) und Picknicken (Picknick-Bedarf: +320 Prozent) sind ebenso beliebt wie Geschenke (Stofftiere: rund +660 Prozent, Brettspiele: rund +270 Prozent, Modellautos: rund +90 Prozent).Egal ob die Renovierung in den eigenen vier Wänden oder das Erlernen einer Fremdsprache: Um ein eigenes Projekt zu starten, wollen sich 7 Prozent der VerbraucherInnen in Deutschland in diesem Jahr mit den richtigen Materialien ausrüsten. In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist der Anteil an HeimwerkerInnen und Lernbegierigen (20 Prozent) sogar besonders hoch. Insbesondere bei der Nachfrage nach Werkzeugen wie Schleifmaschinen (rund +750 Prozent), Schleifpapier (rund +400 Prozent), Akkuschrauber (rund +130 Prozent) und Schweißgeräte (rund +160 Prozent) schlägt sich die Shopping-Laune der Zielgruppe nieder. Auch Artikel rund ums Nähen (Nähmaschinen: rund +240 Prozent) und Stricken (Stricknadeln: rund +4.030 Prozent) liegen bei Ebay.de momentan voll im Trend.: Um selbst nicht einzurosten, möchten immerhin 6 Prozent der VerbraucherInnen in die richtige Ausrüstung für Sport und mehr Bewegung investieren. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist der Anteil der sportbegeisterten KonsumentInnen mit rund einem Fünftel (18 Prozent) sogar deutlich höher. Dabei bestellen die Deutschen bei Ebay.de derzeit vor allem Ausrüstung fürs Joggen (Laufschuhe: rund +1.080 Prozent, Schrittzähler: rund +820 Prozent) sowie für Basketball (rund +80 Prozent) und Yoga (rund +80 Prozent).