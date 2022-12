Bild: Pexels auf Pixabay Kein Entkommen: Auch in der ECommerce-Branche sind nun die Zeichen der anhaltenden Krisen zu spüren. Entgegensteuern können Unternehmen dem nur, indem sie für eine hohe Resilienz sorgen.

Interaktiv-Trend 2023/ 2024: Krise erreicht den E-Commerce

19.12.2022 - Energiekrise, Rekordinflation, trübe Konjunkturaussichten und schlechtes Konsumklima bestimmen aktuell die deutsche Wirtschaft. Das betrifft auch zahlreiche Gewerke in der Digitalbranche, unter anderem den erfolgsverwöhnten Onlinehandel. Kurzfristig ist keine Besserung in Sicht. Um dem gegenzusteuern, gewinnt das Thema Resilienz immer stärker an Bedeutung.