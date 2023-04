Deutsche Retail-Unternehmen lassen Potenzial bei Social Commerce liegen

20.04.2023 Trotz Social-Commerce-Booms fließen Marketingbudgets häufig nicht in die richtigen Formate und Kanäle, so eine aktuelle Studie.

Deutsche Retail-Unternehmen sind im internationalen Vergleich "post-faul". Marktbegleiter aus den USA und UK posten deutlich mehr.



Die Analyse deutet darauf hin, dass Retail-Unternehmen wenig analysieren. Auf den Netzwerken wurden zwischen Posting-Verhalten und Performance große Diskrepanzen festgestellt:

Instagram: Reels doppelt so viel Engagement wie andere Post-Typen, machen jedoch nur knapp 13 Prozent aller Posts aus

Facebook: Fotos machen über 80 Prozent der Beiträge aus, liefern aber weniger Interaktionen als Videos

Auf Instagram führen Hashtags in Beiträgen zu mehr Reichweite; auf Facebook scheint Gegenteiliges der Fall zu sein.

Über 60 Prozent der Instagram-Beiträge sind Foto-Posts, auf Facebook sogar 82 Prozent



Die Engagement-Treiber-Rangliste:

Instagram: Reels, Karussell, Fotos

Facebook: Video, Fotos

Deutsche Retailer nutzen auf Facebook in über 50 Prozent der Posts und auf Instagram in über 80 Prozent Hashtags: auf Instagram erhöht die #-Nutzung die Reichweite auch deutlich, auf Facebook scheinen Hashtags jedoch einen negativen Einfluss auf Reichweiten und Engagement zu haben

Social Commerce boomt und auf Facebook und Instagram wird am meisten direkt eingekauft. Diese beiden Kanäle sind für Onlinehändler von allerhöchster Relevanz. In einer Datenanalyse von knapp 160.000 Facebook- und Instagram-Beiträgen untersucht die Agorapulse-Studie das Posting-Verhalten von Unternehmen der Einzelhandel- und Konsumgüterbranche. Die Datenanalyse (Zeitraum der Analyse: 01. September - 31. Dezember 2022) fokussiert sich auf die Platzhirsche Facebook und Instagram - die für die Ansprache an EndkonsumentInnen im Jahr 2022 die höchste Relevanz hatten.Die Kernergebnisse der Studie:"Ende letzten Jahres führten Reels zu deutlich höheren Reichweiten und Interaktionen als alle anderen Post-Typen. Die von uns untersuchten Retail-Unternehmen scheinen dies unzureichend analysiert zu haben, denn 9 von 10 Posts werden nach wie vor im Bild- oder Video-Format veröffentlicht. Unternehmen sollten analysieren, welche Formate besonders gut laufen - nur so nutzen sie Budgets effizient und steigern den ROI Ihres Teams", sagt Anja Olivieri , Regional Managerin DACH bei Agorapulse.Weitere Findings der Studie: