Valantic übernimmt Netz98 und Nexus United

Die Magento-Agentur Netz98 ist unter das Dach der IT-Beratungsagentur Valantic geschlüpft. Mit dem Anschluss will Netz98 seine Beratungskompetenz stärken und Kunden besser entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette unterstützen, teilte das Unternehmen mit. Das Dienstleistungsportfolio soll so von der Beratung über den Betrieb bis hin zur Weiterentwicklung digitaler Prozesse und Infrastrukturen erweitert werden. Die Magento -Experten werden aber auch in Zukunft unter eigenem Namen auftreten. Die Geschäftsführung verbleibt bei den bisherigen Chefs Tim Hahn und Ingo Janssen Daneben hat sich Valantic mit der Nexus United -Unternehmensgruppe einen weiteren ECommerce-Dienstleister gesichert. Nexus United ist Platin-Partner des Digital Commerce Anbieters Spryker und größter Shopware -Partner im deutschen Markt. Das Unternehmen versteht sich als Digitalintegrator für komplexe IT-Projekte mit dem Fokus auf Digital Commerce, Internet of Things (IoT), CRM, Marketing- und Robotic Process Automation.Valantic gehört mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und über 150 Millionen Euro Umsatz laut der Managementberatung Lünendonk zu den Top 10 der mittelständischen deutschen IT Beratungshäuser. Bislang war das Unternehmen auf SAP Hybris beziehungsweise SAP Customer Experience, Spryker und die Open-Source-Plattform Pimcore konzentriert. Mit den jüngsten Übernahmen will sich Valantic als führendes technologieunabhängiges CX-Berater und -Integrator positionieren.Netz98 ist die führende Agentur für Magento in Deutschland. Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Design, Integration und Implementierung von Kundenlösungen über Support und Hosting bis hin zu der kontinuierlichen Optimierung von Onlineshops. Netz98 ist zu 100 Prozent auf die Magento-Plattform fokussiert (die inzwischen zu Adobe gehört) und verfügt nach eigenen Angaben über die höchste Zahl von Magento-zertifizierten Entwicklern in Deutschland sowie über eine Vielzahl von Projektreferenzen.