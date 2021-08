Business Executive Summary 09/2021 ist online 

Bild: HighText Verlag

27.08.2021 Zehn ECommerce-Branchen und wie Sie sich bis 2025 entwickeln werden stellen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Trendletters iBusiness Executive Summary vor. Wir sagen, was wegen dem EUID und dem neuen Lieferkettengesetz jetzt zu tun ist und liefern eine große Marktübersicht Marketing Suites. Wie Lead Nurturing in Zukunft funktionieren wird, lesen Sie