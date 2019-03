Knapp jede dritte Reise wird mobil gebucht

Das Affiliate-Netzwerk Awin hat sein aktuelles Trendbarometer 2019 mit Zahlen zum Reiseverhalten der Deutschen veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Analyse basiert auf 3,6 Millionen erfolgreich getätigten Online-Reisebuchungen im Vorjahr. Häufigste Buchungskategorie der über das Netzwerk getätigten Transaktionen sind Flüge mit insgesamt 45 Prozent. Ungebrochen ist der Trend zum Billigflug. Obwohl Sales/Absatz mit Flugbuchungen 2018 um 37 Prozent zunahm, sank der durchschnittliche Warenkorbwert um 27 Prozent auf 151 Euro. Kurztrips überwiegen: Im Mittel dauerte eine Flugreise nur zwei Tage. An zweiter Stelle genutzter Dienstleistungen in Deutschland stehen Pauschalreisen mit 23 Prozent, gefolgt von reinen Hotelreservierungen (17 Prozent), Mietwagen-Buchungen (9 Prozent) und Kreuzfahrten (6 Prozent).Konträr zu den Flügen zeigt sich die Preisentwicklung der Hotelbuchungen. Im Schnitt wurden pro Übernachtung 83 Euro investiert. Als besonders lukratives Segment im Reisemarkt haben sich pauschale Komplettpakete etabliert. Mit einem durchschnittlichen Preis von 696 Euro brachten sie Publishern 10 Prozent höhere Provisionen als im Vorjahr ein. Auch Mietfahrzeuge rechnen sich laut Awin für die Anbieter. Jeder investierte Euro in einen Mietwagen, der im Mittel vier Tage lang ausgeliehen wird, erwirtschaftete einen Return-on-Investment von 13 Euro.Einen Boom verzeichnet das Kreuzfahrtgeschäft mit einem jährlichen Plus von 4 Prozent. Dem Report zufolge wurden pro Schiffsreise 1502 Euro investiert. Kreuzfahrten erfreuen sich besonders in Kombination mit anderen Buchungen wachsender Beliebtheit.