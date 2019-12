Diese Elektronikprodukte schenken die Deutschen ihren Kindern

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Auch digitale Geschenke wie Guthaben sind gefragt.

(chart: Bitkom)

Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.003 Bundesbürgern ab 16 Jahren. 25 Prozent haben in diesem Jahr vor, 6- bis 13-Jährigen mit CDs oder DVDs eine Freude zu machen. Jeder vierte Bundesbürger (24 Prozent) will in diesem Jahr Spiele für PC oder Konsole an Kinder verschenken. "Kinder und Jugendliche sind neuer Technik gegenüber besonders aufgeschlossen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen von ihnen Elektronikprodukte auf dem Wunschzettel stehen", sagt Dr. Sebastian Klöß , Bitkom-Referent für Consumer Technology.Ebenfalls unter dem Weihnachtsbaum landen Konsolen wie PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch, außerdem Flachbild-Fernseher und Smartphones. Doch nicht nur Hardware ist gefragt, sondern auch digitale Präsente wie Gutscheine bzw. Guthaben: So schenken 14 Prozent Kindern (6-13 Jahre) und 8 Prozent Jugendlichen (14-18 Jahre) ein Prepaid-Guthaben für das Handy. Insgesamt machen 61 Prozent aller Bundesbürger in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren zu Weihnachten ein Geschenk.