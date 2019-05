Ihre Meinung ist gefragt: Was Online-Händler von Agenturen erwarten

Umfrage: 2019 - 1. Was Händler von Agenturen erwarten Sind Sie Online-Pure-Player oder Crosschannel-Händler? Pure-Player Crosschannel/Multichannel Weder noch Weiß nicht Haben Sie Ihre Ausgaben für Agenturleistungen in den vergangenen 18 Monaten erhöht oder verringert? eher erhöht ungefähr gleich eher verringert ich weiß nicht keine Agenturleistung beansprucht Hat sich damit im Verhältnis zum Umsatz der Anteil der Agenturleistung verändert? Agenturausgaben sind im Verhältnis zum Umsatz gestiegen Agenturausgaben haben sich im Verhältnis zum Umsatz gleich entwickelt Agenturausgaben sind im Verhältnis zum Umsatz gesunken Ich weiß nicht Keine Agenturleistung beansprucht Welche der genannten Hürden erschweren die Auswahl oder die Zusammenarbeit mit der Agentur aus Ihrer Sicht? (Mehrfachnennungen möglich) Mangelnde Kapazitäten auf Agenturseite Kommunikation / Auswahlverfahren zu kompliziert Mangelnde Spezialisierung / Fachwissen auf Agenturseite Agenturleistung ungenügend Wechselndes Team / Ansprechpartner Kosten zu hoch oder Preis-/Leistungsverhältnis ungünstig Projektdauer / Einarbeitungszeit zu hoch

iBusiness will von Ihnen als Shopbetreiber wissen: Welche Anforderungen stellen Sie an Agenturen, woran hapert es in der Zusammenarbeit und welche Tätigkeiten wollen Sie in Zukunft nach außen geben. Machen Sie mit - die Teilnahme dauert nur 2 Minuten! Die Ergebnisse der Umfrage lesen Sie wie gewohnt auf iBusiness.