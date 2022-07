HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR MACH-Architektur kann das Unternehmen deutlich flinker machen.

Spätestens wenn es um Entwicklung, Marketing und Vertrieb geht, kommt heute kein Business-Modell mehr ohne digitale Komponente aus. Digitalisierung wird deswegen gerade mit enormer Geschwindigkeit zu einem Schlüsselelement jeder Geschäftsstrategie. Agile Entwicklung - Stichworte: Scrum und Kaban - soll dabei für die notwendige Beweglichkeit sorgen. Doch so wirksam diese Ansätze im Projektmanagement sind, so wenig greifen sie in die IT-Architektur ein. Doch mit MACH gibt es ein Entwicklungskonzept, das nicht nur die Entwickler, sondern die ganze IT-Infrastruktur be