Jobeinstieg zum falschen Zeitpunkt sorgt für Gehaltsminus

Gehaltsstudie

Auswirkungen von Corona-Pandemie, Inflation und Fachkräftemangel

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Lohnungleichheit

Arbeitszufriedenheit vs. Gehaltszufriedenheit

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Gehaltsunterschiede lassen nicht immer nur durch Leistung oder Qualifikation begründen: Der Zeitpunkt der Einstellung und das Geschlecht spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Ausgabe der BARC Data & Analytics Gehaltsstudie 2024 , die detaillierte Analysen zu Gehaltsstrukturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz liefert.Ein besonders signifikantes Ergebnis der Studie ist der deutliche Einfluss der Corona-Pandemie, Inflation und Fachkräftemangel auf die Gehaltsstrukturen. "Die wirtschaftliche Unsicherheit während der Pandemie führte zu niedrigeren Einstiegsgehältern für Mitarbeiter, die in dieser Zeit angestellt wurden. Dies zeigt die langfristigen Auswirkungen globaler Krisen auf lokale Gehaltsstrukturen", kommentiert Carsten Bange , Geschäftsführer bei BARC.Während der Pandemie eingestellte Mitarbeiter haben im Vergleich zu ihren Kollegen, die vor oder nach der Pandemie eingestellt wurden, deutliche Nachteile, da ihre Gehälter langsamer steigen und die Inflation ihren Kaufkraftverlust verschärft. Gehaltsanpassungen halten nicht mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt. Verschärft wird der Unterschied außerdem durch die anhaltend hohe Inflation nach der Pandemie gekoppelt mit dem weiterhin bestehenden Fachkräftemangel. Beide Faktoren begünstigen höhere Einstiegsgehälter.Die größten Gehaltsunterschiede in Data & Analytics-Berufen sind durch die Faktoren Geschlecht und Führungsverantwortung gekennzeichnet. Gleichzeitig verdeutlichen die weiterhin bestehenden Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern die dringende Notwendigkeit verstärkter Anstrengungen zur Erreichung von Gehaltsgleichheit.Interessanterweise liegt die Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit bei 72 Prozent, während die Zufriedenheit mit dem Gehalt nur 56 Prozent erreicht. Viele sind bereit, für neue Herausforderungen den Arbeitgeber zu wechseln, was auf die Wichtigkeit von Karriereentwicklung und nicht nur finanzieller Vergütung hinweist.Die BARC Gehaltsstudie Data & Analytics 2024 stützt sich auf Antworten von 679 Umfrageteilnehmern und beleuchtet nicht nur Grundgehälter, sondern auch Bonuszahlungen und weitere Vergütungsformen, um ein ganzheitliches Bild der Verdienstmöglichkeiten in Data- & Analytics-Berufen zu zeichnen.