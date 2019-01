So hat Deutschland 2018 nach Jobs gesucht

08.01.2019 Die beliebtesten Suchbegriffe auf Job-Plattform StepStone.de waren 2018 "Marketing", "Vertrieb" und "Personal", gefolgt von "Logistik", "Controller/in" und "Ingenieur/in". Während der Begriff "IT" nicht mehr in den Top Five vertreten ist, ist die Zahl der Anfragen mit Stichwörtern wie zum Beispiel "SAP", "Java" oder "Data Scientist" stark angestiegen. Das zeigt, dass IT-Fachkräfte ihre Suche mittlerweile spezifischer eingrenzen.