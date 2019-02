Deutsche vertrauen Robotertaxi und KI-Bus

Bild: Panasonic

Am größten ist die Bereitschaft, sich in eine autonom fahrende Straßen-, U- oder S-Bahn zu setzen (63 Prozent, 2015: 51 Prozent). Auf dem zweiten Platz folgen Fernverkehrs-Züge (54 Prozent, 2015: 50 Prozent). Aber auch auf der Straße wächst das Vertrauen in den Autopiloten. So sagen 47 Prozent (2015: 34 Prozent), dass sie autonom fahrende Pkw nutzen würden, ähnlich viele würden mit einem autonomen Taxi fahren (48 Prozent). Etwas weniger Vertrauen wird einem fahrerlosen Bus entgegengebracht, in den aber ebenfalls immerhin 38 Prozent einsteigen würden (2015: 30 Prozent). Und jeder Vierte (25 Prozent) findet die Vorstellung interessant, ein autonomes Flugtaxi zu rufen. Dagegen wollen nur 12 Prozent ein reguläres Flugzeug ohne menschlichen Piloten besteigen (2015: 13 Prozent). Zu diesen Ergebnisse gehen aus einer Befragung des Bitkom hervor.Jüngere sind gegenüber dem Autopiloten noch aufgeschlossener. So können sich 85 Prozent der 16- bis 29-Jährigen vorstellen, ein autonomes Verkehrsmittel zu nutzen. Unter den 30- bis 49-Jährigen und den 50- bis 64-Jährigen sind es mit 77 bzw. 80 Prozent kaum weniger. Aber auch eine deutliche Mehrheit von 71 Prozent der ab 65-Jährigen steht der Technologie offen gegenüber. Zwischen den Geschlechtern gibt es durchaus Unterschiede. So würden zwar 82 Prozent der Männer aber nur 74 Prozent der Frauen ein autonomes Verkehrsmittel nutzen.