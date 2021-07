Kununu zeigt detaillierte Gehaltsinformationen 

Bild: Kununu

Werde ich fair bezahlt? Was verdient ein/e BerufsanfängerIn in meiner Branche? Wieviel Gehalt bekommen die Topverdiener? Zu diese Fragen bietet Kununu ab sofort Gehaltsinformationen zu den gefragtesten Jobrollen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gehaltsdaten sind für 20 Jobgruppen in Deutschland und jeweils 10 in Österreich und der Schweiz zugänglich - und werden nach und nach um weitere Berufsgruppen ergänzt. Darunter fallen unter anderem Software-EntwicklerInnen, SachbearbeiterInnen, BuchhalterInnen, ElektrikerInnen, Marketing ManagerInnen, ErzieherInnen, HR ManagerInnen und AltenpflegerInnen.Die für die Jobrollen errechneten Gehaltsbänder basieren auf Gehaltsinformationen der Kununu Community - unter Einbezug der Bruttojahresgehälter vergleichbarer Positionen - und werden mit Hilfe verschiedenen statistischen Verfahren ermittelt. Variable Anteile sind dabei eingerechnet. Die Gehaltsbänder sollen dabei die üblichsten Gehälter darstellen. Ausreißer nach oben oder unten werden nicht berücksichtigt.Dass die Gehaltsdaten grundsätzlich auf großes Interesse stoßen, zeigt die Tatsache, dass fast 50 Prozent der Besucher auf den deutschen Kununu-Profilen für ihren Beruf Gehaltsdaten betrachten.