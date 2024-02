So geht erfolgreiches Pricing für Digitalagenturen

Exklusiv-Webinar

In diesem exklusiven iBusiness-Webinar erfahren Sie die Gründe, warum Stundensätze eine mangelhafte Form der Preisfindung sind und wie man Preise ohne Stundensätze finden kann. Es liefert Argumentationshilfen gegenüber einkaufenden Fachabteilungen, dem Unternehmens-Einkauf und dem Controlling.Das Webinar richtet sich an GeschäftsführerInnen von Interaktiv- und Digitalagenturen, sowie an Verantwortliche in Unternehmen, die Software- und Kreativdienstleistungen verkaufen.