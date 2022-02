Digitale Services können Versicherungskunden halten

16.02.2022 Fast jeder vierte Versicherte in Deutschland (23 Prozent) will künftig nur noch digitale Services nutzen und auf persönliche Beratung verzichten - auch wenn es keine Kontaktbeschränkungen durch die Pandemie mehr gibt.

Hohe Wechselbereitschaft

Dies hat eine Studie von SAS und 3Gem ergeben, für die VerbraucherInnen in der EMEA-Region befragt wurden, darunter 1.000 aus Deutschland. Demnach haben rund 16 Prozent der Kunden nach dem Beginn von Corona erstmals Versicherungsdienste via App und Internet genutzt - und viele wollen offenbar dabei bleiben.Auch die Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen, ist gestiegen: Ein knappes Drittel der Befragten (29 Prozent) gab an, dass sich ihre Einstellung dazu geändert habe. Voraussetzung dafür ist aber, dass ein spürbarer Mehrwert in Form von besserem Service oder günstigeren Tarifen geboten wird.Die Versicherer müssen ihren Service auch optimieren, um ihre KundInnen halten zu können. Denn deren Wechselbereitschaft ist generell hoch: 40 Prozent aller Befragten geben an, dass sie schon nach einer oder zwei schlechten Erfahrungen den Anbieter wechseln würden. Nach drei und mehr Unstimmigkeiten sind fast alle Kunden zum Wettbewerb abgewandert (über 80 Prozent).