So gehts: Chatbots - Aufzucht und Hege

Chatbot Plattformen gibt es viele, aber häufig mangelt es aber an der Unterstützung beim Training und der Gestaltung der Pflege-Prozesse. In unserem Webinar im Rahmen der Webinar-Akademie erfahren Sie, wie Chatbots durch die Fachexperten selbst (und im Team) trainiert werden: unabhängig von der Chatbot-Plattform, wie Sie die Anbindung an verschiedene Eingangskanäle (Webchat, Telefon, Messenger, SMS, ...) organisieren, wie Serviceprozesse direkt vom Chat gesteuert werden undwie die Stöckchenübergabe an menschliche Gesprächspartner funktioniert.Besonders geeignet ist das Webinar für E-Commerce-, Marketing- und Service-Verantwortliche sowie für die Verantwortlichen in Vertrieb, Service, Call Center, Business Development und Marketing sowie CDOs und CIOs. Die Teilnahme ist - wie bei unseren Webinaren üblich - kostenlos.