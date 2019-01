CES: Kletternde Autos und faltbare TV-Bildschirme

Bild: Hyundai

Die Automotive-Industrie trumpft auf der CES erwartungsgemäß mit diversen Neuerungen auf. Mit Elevate hat Hyundai ein Fahrzeug vorgestellt, das fahren, gehen und mit seinen vier Roboterbeinen sogar klettern kann. Denkbarer Einsatzbereich könnten Gebiete nach Naturkatastrophen sein. Das Elektroauto könnte autonom Sanitäter und Ärzte in Krisengebiete bringen.





Bei Audi können Passagiere künftig auf dem Rücksitz mithilfe einer Virtual-Reality-Brille Filme, Videospiele und interaktive Inhalte erleben. Der Ingolstädter Autobauer präsentiert eine Technologie, die virtuelle Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst: Fährt das Auto durch eine Rechtskurve, so fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der virtuellen Welt nach rechts. Audi hat über die Tochtergesellschaft Audi Electronics Venture GmbH das Start-up Holoride GmbH mitgegründet, das diese neue Unterhaltungsform über eine offene Plattform kommerzialisieren wird. Diese Plattform soll künftig allen Autoherstellern und Content-Entwicklern zur Verfügung stehen.



Bild: Audi





Daimler hat angekündigt, in rund zehn Jahren weitgehend autonom fahrende Lastwagen auf den Markt zu bringen. Der Konzern sei jetzt in die Serienentwicklung hochautomatisierter Lkw eingestiegen und investiert eine halbe Milliarde Euro.



LG zeigte dem Publikum seinen weltweit ersten OLED-TV mit einrollbarem Bildschirm (LG Signature OLED TV R, Modell 65R9), der sich aufrollt, wenn man ihn nicht benutzt.