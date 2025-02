SEO-Leitfaden erläutert Grundlagen für effektive Landingpages

SEO

19.02.2025 Ist das sein fataler Fehler? SEO Severin Lucks lässt sich in die Trickkiste schauen.

Der Münchener SEO Severin Lucks und Geschäftsführer der Onlinemarketing-Beratung und SEO-Agentur Delucks GmbH hat ein Handbuch zur Landingpage-Optimierung verfasst. Anders als im Antext dieser Meldung geht es darin aber nicht um Clickbait: Das Handbuch zur Conversion-Optimierung ?Die perfekte Landingpage? kostet 11,90 Euro geht in seinem Ansatz für Landingpages über Design, Inhalt und Technik hinaus und versucht, SEOs für die Bedürfnisse und Motivationen der Seitenbesucher zu sensibilisieren. Es regt an, die Zielgruppe jenseits reiner Informationen zu verstehen, sondern betrachtet auch Verhaltensmuster und verarbeitet Erkenntnisse aus Studien zur unbewussten Entscheidungsfindung.Es richtet sich an Website-Betreiber, die zwar ambitioniert, aber frustriert von fehlenden Conversions sind und versucht Wissen zur Optimierung von Landingpages zu vermitteln, das sowohl zu ästhetisch ansprechenden Seiten beiträgt, als auch die psychologische Effektivität berücksichtigt.