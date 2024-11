Marktplätze: RE-Commerce wächst in Europa überdurchschnittlich stark

Nachhaltigkeit

07.11.2024 Ein aktuelle Untersuchung zeigt, dass die 100 größten nachthaltigen Cross-Border-Marktplätze in Europa massiv wachsen. Dieser Aufschwung spiegelt ein wachsendes Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaftsmodelle wider.

Vinted

OLX

LiveAuctioneers

MPB

AutoScout24

Ebay

Fashionphile

Back Market

BrickLink

TheRealReal



Die Mode- und Beauty-Sektoren erleben laut dem Report einen "tektonischen Wandel", wobei der REcommerce-Markt bis 2025 voraussichtlich einen substanziellen Anteil von 6,9 Prozent der Branche ausmachen wird, eine signifikante Steigerung von nur 4,29 Prozent im Jahr 2020. Dieses transformative Wachstum spiegelt eine sich entwickelnde Verbrauchermentalität wider, die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaftsprinzipien priorisiert. Da umweltbewusstes Einkaufen zur Priorität wird, sind Marken gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zu innovieren, um sich an diese Werte anzupassen.



Schlüsseltrends und Zahlen im REcommerce-Markt Mit Blick auf 2025 entwickelt sich der REcommerce-Markt zu einem zunehmend dynamischen Sektor innerhalb des E-Commerce, getrieben durch sich verändernde Verbraucherverhaltensweisen und einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit. Aktuelle Daten zeigen, dass 85 Prozent der VerbraucherInnen regelmäßig gebrauchte Artikel kaufen und verkaufen, was einen Wandel signalisiert, der RE-Commerce fest im Mainstream positioniert.



Führende digitale Marktplätze wie Ebay und Vinted führen diese Bewegung an und nutzen innovative Technologien wie KI und Augmented Reality, um Nutzererlebnisse zu verbessern und Einkaufsreisen zu personalisieren. Nachhaltigkeit bleibt im Vordergrund der Verbraucherpräferenzen, da viele Marken priorisieren, die Kreislaufwirtschaftspraktiken und Transparenz verkörpern.



In dieser hart umkämpften Landschaft werden Unternehmen, die sich an diese Trends anpassen und Nachhaltigkeit priorisieren, am besten positioniert sein, um zu gedeihen. Für ein tieferes Verständnis der transformativen Trends, die den REcommerce-Markt prägen, bietet unser umfassender Report wertvolle Einblicke und strategische Anleitung für die Navigation durch diese sich entwickelnde Landschaft.

Der REcommerce-Markt in Europa floriert mit einem Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) von 20,8 Prozent zwischen 2023 und 2024 und erreicht 102,6 Milliarden Euro. Dies folgt auf eine durchschnittliche Wachstumsrate von 24,6 Prozent zwischen 2020 und 2024. Marktplätze, die 72,3 Prozent dieses GMV ausmachen, treiben dieses Wachstum voran. Für den Sektor wird ein Wachstum von 15,2 Prozent im Jahr 2025 prognostiziert, was ein zunehmendes Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaftsmodelle widerspiegelt. Die vierte Ausgabe des "TOP 100 Cross-Border Nachhaltige Marktplätze Europa" Reports, durchgeführt von CBCommerce mit Unterstützung von FedEx Express und Poste Italiane , unterstreicht diesen transformativen Trend und markiert die Zukunft des umweltbewussten Handels.Die Top 100 Cross-Border-REcommerce-Marktplätze generierten einen bemerkenswerten Umsatz von 63 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 19,1 Prozent entspricht. Dieses Wachstum wird sich voraussichtlich fortsetzen, wobei REcommerce bis 2025 voraussichtlich 12,6 Prozent des gesamten europäischen Online-GMV ausmachen wird, mehr als das Doppelte der Marktgröße im Jahr 2020 (5,7 Prozent).