Kundschaft verlangt nachhaltigen Versand und grüne Retouren

Verbraucherstudie

Recyclebare und passgenaue Verpackungen sind ein Muss

Laut einer aktuellen studie von Parcellab messen fast 60 Prozent der Onlinekaufenden dem nachhaltigen Paketversand große oder sehr große Bedeutung bei. Das zeigt die aktuelle Studie "E-Commerce aus Kundensicht: Was Kunden sich beim Versand und Rückversand von Online-Bestellungen wünschen", für die 1.010 Deutsche zu ihren Erwartungen an den ECommerce-Versand befragt wurden.Insbesondere Frauen und Personen mit höherem Einkommen zeigen sich umweltbewusst und erwarten von Onlinehshops entsprechende Versandoptionen. Auch bei regelmäßigen Online-Käufenden ist der Wunsch nach einem grünen Paket besonders ausgeprägt.Die Studie beleuchtet auch, welche konkreten Maßnahmen die Befragten erwarten. Ganz oben auf der Wunschliste stehen recyclebare Verpackungsmaterialien und passgenaue Verpackungen, die sich der Größe des bestellten Produkts anpassen. Vor allem Frauen legen Wert auf die Vermeidung von Plastikverpackungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die generelle Reduzierung von Verpackungsmüll. Bei Menschen unter 30 Jahren ist das Interesse an Pfandsystemen für Versandverpackungen besonders ausgeprägt. Gut Verdienende interessieren sich besonders für die Mehrfachnutzung von Versandkartons und die Zusammenarbeit mit umweltfreundlichen Lieferpartnern. Auch CO2-neutrale oder emissionsarme Lieferoptionen werden von regelmäßigen Online-Käufern verstärkt nachgefragt.Vier von zehn Online-Shoppenden sind nach eigenen Angaben bereit, für nachhaltige Lieferoptionen höhere Versandkosten in Kauf zu nehmen. Männer zeigen hier eine höhere Zahlungsbereitschaft als Frauen. Auch Jüngere und Personen mit höherem Einkommen sind eher bereit, für eine nachhaltige Lieferung mehr zu bezahlen. Anders sieht es bei den Retouren aus: Zwar wünschen sich die Verbraucher auch hier mehr Nachhaltigkeit, sind aber nicht bereit, dafür mehr zu bezahlen. Längere Wartezeiten bei der Abholung oder Rückerstattung würden sie hingegen in Kauf nehmen.Für die Verbraucherstudie hat das Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß im März 1.010 Menschen, die mindestens einmal pro Monat online shoppen, im Rahmen eines quantitativen, schriftlichen Online-Panels befragt. Die Sampling-Stichprobe wurde internet-repräsentativ gewichtet.