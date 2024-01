Affiliate-Marketing 2024: Die Kurve zeigt nach oben

Dies sind positivere Aussichten als noch im vergangenen Jahr. D. h. die Grundstimmung in der Affiliate-Branche ist weiterhin zuversichtlich.



Zudem rechnen auch 65 Prozent der Advertiser damit, dass Affiliate-Marketing in den nächsten 5 Jahren an Priorisierung im Unternehmen zunehmen wird. Für 76 Prozent der Unternehmen ist Affiliate-Marketing im Online-Marketing-Mix wichtig oder sehr wichtig.



Auch bei der Prognose hinsichtlich der umsatzstärksten Werbekanäle 2024 liegt Affiliate-Marketing für 61 Prozent der werbetreibenden Unternehmen auf Platz zwei direkt hinter Paid Search mit 94 Prozent.

