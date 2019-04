Krypto-Standard: Deutschland ist bei Blockchain Mittelmaß

Bild: IBM

Blockchain ist eine relativ junge Technologie, die besonders in der Logistik, im Verkehrswesen oder von Banken getestet wird. Die deutsche Wirtschaft sieht sich bei der Blockchain allerdings international hinterherhinken. So hält jedes zehnte Unternehmen die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich bei der Blockchain für abgeschlagen, rund jedes Zweite (46 Prozent) sieht sie nur unter den Nachzüglern. Zwei von fünf (40 Prozent) ordnen Deutschland im Mittelfeld ein - aber niemand in der Spitzengruppe oder weltweit führend.Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1.004 Unternehmen ab 50 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom . Die gesamte Studie gibt neben den Umfragedaten auch einen umfassenden Überblick über den Einsatz der Blockchain in der deutschen Wirtschaft und kann bei kostenlos bei dem Internet-Verband heruntergeladen werden.